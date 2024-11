Unbekannter beschädigt bei Roggden Zaun und sucht das Weite

Zu einer Unfallflucht ist es im Zeitraum von Mittwochabend bis Freitagmorgen bei Roggden gekommen. Der Vorfall ereignete sich an einem umzäunten Grundstück östlich des Wertinger Stadtteils entlang eines Feldwegs an einer Waldgrenze.

Die Wertinger Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Unfallflucht

Ein bislang Unbekannter blieb laut Polizeibericht mutmaßlich mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug am dortigen Zaun hängen und beschädigte diesen. Nachdem er einen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht hatte, entfernte er sich vom Unfallort. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Wertingen, Telefon 08272/99510, zu wenden. (AZ)