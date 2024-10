Unbekannter stiehlt in Wertingen Spiegel eines Kleinkraftrads

Ein bisher Unbekannter hat am Freitag im Zeitraum von 6 bis bis 17.30 Uhr im Finkenweg in Wertingen einen Diebstahl an einem Kleinkraftrad verübt. Der bislang unbekannte Dieb hatte sich unbefugt Zutritt zu einer Garage verschafft. Dort montierte er an einem Kleinkraftrad die beiden Außenspiegel ab und entwendete diese.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Dillingen zu melden

Es entstand nach Angaben der Polizei ein Beuteschaden in Höhe von 30 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls an einem Kraftfahrzeug gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden. (AZ)