Unfall in Hirschbach: Zwei Verletzte

Am Rande einer Feier im Wertinger Ortsteil Hirschbach kam es am Freitag einem Unfall. Wie die Polizei mitteilt, kroch ein 18-Jähriger gegen 21.30 Uhr unter einer Absperrung hindurch und begab sich fußläufig auf die Fahrbahn. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte mit dem Fußgänger zusammen und stürzte zu Boden. Beide Beteiligten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Gegen den Fußgänger wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)
Hirschbach
