Unfall in Lauingen: 51-Jähriger verletzt sich bei Auffahrunfall auf Gundelfinger Straße

Lauingen

51-Jähriger wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Ein Autofahrer hatte in Lauingen ein stehendes Fahrzeug zu spät gesehen. Es kommt zu einem Auffahrunfall.
    Ein Auto musste nach einem Unfall in Lauingen abgeschleppt werden. Foto: Ralf Lienert, Symbolbild

    Ein Unfall ereignete sich am Samstag in Lauingen. Dabei wurde laut Auskunft der Polizei ein 51-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Gegen 11 Uhr war der 51-Jährige mit seinem VW auf der Gundelfinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße musste er anhalten. Ein nachfolgender 38-jähriger Fiat-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf.

    Der 51-jährige Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht

    Durch den Aufprall erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. (AZ)

