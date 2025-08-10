51-Jähriger wird bei Unfall in Lauingen verletzt

Ein Unfall ereignete sich am Samstag in Lauingen. Dabei wurde laut Auskunft der Polizei ein 51-jähriger Autofahrer leicht verletzt. Gegen 11 Uhr war der 51-Jährige mit seinem VW auf der Gundelfinger Straße unterwegs. An der Einmündung zur Theodor-Heuss-Straße musste er anhalten. Ein nachfolgender 38-jähriger Fiat-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den stehenden VW auf.
Der 51-jährige Autofahrer wurde ins Krankenhaus gebracht
Durch den Aufprall erlitt der 51-Jährige leichte Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Unfallfahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von etwa 13.000 Euro. Der Fiat musste abgeschleppt werden. (AZ)
