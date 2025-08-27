Icon Menü
Unfall in Schretzheim: 50-Jähriger verursacht 6.000 Euro Schaden bei Kollision

Dillingen

In Kurve abgekommen: 6000 Euro Schaden

Weil ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Kurve zu weit nach links gefahren ist, kommt es zu einem Unfall in Schretzheim.
    Die Polizei eilte am Dienstag zu einem Unfall in Schretzheim.
    Die Polizei eilte am Dienstag zu einem Unfall in Schretzheim. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Zu einem Unfall ist es am Dienstag im Dillinger Stadtteil Schretzheim gekommen. Laut Auskunft der Polizei war ein 50-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses gegen 16 Uhr auf der Feuchtwanger Straße in Richtung Mörslinger Straße unterwegs. In einer Kurve kam er zu weit nach links ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW eines 25-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. (AZ)

