In Kurve abgekommen: 6000 Euro Schaden

Zu einem Unfall ist es am Dienstag im Dillinger Stadtteil Schretzheim gekommen. Laut Auskunft der Polizei war ein 50-jähriger Fahrer eines Kraftomnibusses gegen 16 Uhr auf der Feuchtwanger Straße in Richtung Mörslinger Straße unterwegs. In einer Kurve kam er zu weit nach links ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden BMW eines 25-Jährigen. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Gesamtschaden von rund 6.000 Euro. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. (AZ)
Dillingen
