Unbekannter fährt in Hohenreichen gegen Einzäunung und sucht das Weite

Ein bisher unbekannter Fahrer hat zwischen dem vergangenen Mittwoch und Freitag mit seinem Fahrzeug eine Grundstückseinzäunung in Hohenreichen, Am Gießgraben, beschädigt und einigen Schaden angerichtet. Anschließend entfernte sich der Unbekannte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

An der Einzäunung entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation in Wertingen unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)