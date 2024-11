100.000 Euro Schaden nach Brand in Unterthürheim

Mehrere Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis sind am vergangenen Freitagabend zu einem Brand in Unterthürheim ausgerückt. Was zunächst als kleines Feuer an einer Gartenhütte begann, wuchs sich zu einem Großeinsatz aus, zu dem die Wehren aus Thürheim, Buttenwiesen, Lauterbach, Wertingen, Hirschbach und Dillingen anrückten. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord teilte gegen 21.30 Uhr ein Anwohner über den Notruf den Brand eines Holzschuppens mit.

Brand in Unterthürheim am Freitag: Kriminalpolizei ermittelt

Der Brand griff auf die nebenstehende Gartenhütte über. Laut einem Instagram-Beitrag der Feuerwehr Thürheim befand sich beim Anrücken der Wehr die Hütte bereits in Vollbrand, das Feuer griff auch auf die nebenliegende Garage über, die mit PV-Anlage ausgestattet war. „Nachdem durch eine Firma der komplette Bereich stromlos geschaltet wurde, konnte unter schwerem Atemschutz das Dach der Garage geöffnet werden, um an den Brandherd zu gelangen“, heißt es in dem Beitrag weiter.

Die Feuerwehren konnten den Brand löschen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (AZ)