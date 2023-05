Die Sonne lacht bei der Friedenswallfahrt in Unterthürheim

Pfarrer Klaus Ammich pilgert mit rund 300 Menschen zur Salzbeinbachkapelle. Landrat Markus Müller appelliert, bei Konflikten das Gespräch zu suchen.

Bei strahlendem Wallfahrtswetter trafen sich am Pfingstmontag rund 300 Gläubige an der Kirche in Unterthürheim, um sich auf den Weg zur Kapelle Maria Salzbeinbach zu machen. Allen voran schritten die Ministranten mit Pfarrer Klaus Ammich, gefolgt von der Blaskapelle Unterthürheim, Landrat Markus Müller und Dittem Bürgermeister Gerhard Kaltner und dem Vorsitzenden der Soldatenkameradschaft, Stefan Käsmayr.

Pfarrer Klaus Ammich predigt eindrucksvoll bei der Friedenswallfahrt

Mehr als 20 Vereine nahmen an der Wallfahrt im Zeichen des Friedens teil. Der Weg ging vorbei an vielen festlich geschmückten und beflaggten Häusern an der Kirchstraße, am Herrenberg und der Burgstraße bis zum neuen Altar an der Salzbeinbachkapelle. Dort predigte Pfarrer Klaus Ammich eindrucksvoll von der steten Änderung auf der Welt und der Gefährdung des Friedens. "Wir müssen hinschauen, sonst sehen wir das Ziel nicht und wir finden keinen Weg – das gilt besonders für den Frieden", mahnte Ammich die Wallfahrer und Wallfahrerinnen.

Im Anschluss an den Gottesdienst hielt Landrat Markus Müller die Friedensansprache. "Mit unserer langen Friedensgeschichte in Europa müssen wir immer wieder die Gespräche suchen. Gespräche, die zurzeit beim Konflikt in der Ukraine noch nicht gewollt sind", so Landrat Müller. Er bedankte sich bei den Kameraden- und Soldatenvereinen, die mit ihren Wallfahrten und Veranstaltungen immer wieder erinnern, wie wichtig der Frieden für unsere Demokratie und unsere Werte ist.

Vorsitzender des Kriegervereins: Hoffnung auf Frieden nie aufgeben!

Der Landrat zitierte abschließend das Eingangswort von Stefan Käsmayr: "Wir dürfen die Hoffnung auf Frieden niemals aufgeben!" Käsmayr ist nicht nur Vorsitzender des Krieger- und Soldatenvereins Unterthürheim sondern auch des Bezirksvorstands der Bayerischen Kameraden und Soldatenvereinigung.

Er bedankte sich bei allen Anwesenden für die Teilnahme an der Wallfahrt und lud traditionell zum Weißwurstfrühschoppen ins Bürgerhaus Unterthürheim ein, der wie immer von der Blaskapelle Unterthürheim musikalisch umrahmt wurde. Beim gemütlichen Zusammensein entwickelten sich viele nette Gespräche zwischen den Anwesenden. (AZ)