Gelungener Saisonabschluss in Unterthürheim

Der Beginn des diesjährigen Blasmusikabends war ein Statement – der „Panorama-Marsch“ von Thomas G. Greiner lässt die Zuhörerinnen und Zuhörer aufhorchen. Vorsitzende Franziska Stütz eröffnet den Abend und begrüßt alle anwesenden Gäste. Sie übergibt das Mikrofon an Dirigenten Alexander Dollmann, der mit seiner Gesangspartnerin Katrin Stalla gemeinsam durch das Programm führt. „Liebe und Musik bringen uns in Schwung, …“ – diese Liedzeilen der gleichnamigen Polka lassen keinen Zweifel an der Leidenschaft der Musikanten. Neben altbekannten Melodien wie „Blasmusik im Herzen“, der „Wastl Polka“ oder den „Rauschenden Birken“ pillieren vor allem neue Kompositionen aus der Feder von Alexander Stütz.

Mit dem Marsch „Der Visionär“ geht er gewohnt neue Wege, und die Harmonien vor allem im Trio des Marsches zeugen von Ideenreichtum und interessantem Charme. Neben Polkas und Märschen, die vor allem die zweite Hälfte des Konzertes dominierten, durfte eines nicht fehlen – ein Walzer. Der Klassiker vom „Böhmischen Wind“ rundete das Programm des Abends ab. Mit der Gesangspolka „Blasmusik, wir feiern dich“ komponiert von A. Stütz endete der offizielle Teil des Abends und damit nicht nur der Blasmusikabend, sondern auch die Blasmusiksaison der Unterthürheimer Musikerinnen und Musiker. Der anhaltende Applaus ließ die Kapelle ihre Zugaben präsentieren. Die „Servus“-Polka, gesungen von Alexander und Katrin, „Von Freund zu Freund“ und der Polka „Guten Abend, Gute Nacht“ verabschiedeten die Gäste im Bürgerhaus Unterthürheim. Die Musikanten bereiten sich jetzt auf das Kirchenkonzert am 1. Advent in der Kirche Maria Hilf in Unterthürheim vor.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!