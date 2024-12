Stimmungsvolle Fackelwanderung des Sportvereins

Die Flammen zahlreicher Fackeln erleuchteten die Abenddämmerung, als der TSV Unterthürheim zur traditionellen Fackelwanderung einlud. Zahlreiche Mitglieder und Gäste, darunter viele Familien, trafen sich am Sportplatz, um gemeinsam zum Bürgerhaus zu wandern. Die Fackeln tauchten die Strecke in ein warmes Licht, während fröhliche Gespräche und Lachen die winterliche Luft erfüllten. Im Bürgerhaus angekommen, wartete bereits eine gemütliche Atmosphäre mit liebevoll gedeckten Tischen, Feuertonnen, warmen Getränken und herzhaften Speisen auf die Wanderer. Glühwein, Kinderpunsch, frischer Crêpe und deftige Schupfnudeln sorgten für das leibliche Wohl. Die Einlage der Kindertanzgruppe des Vereins um Sandra Köhler wurde mit großem Applaus gefeiert und setzte einen fröhlichen Höhepunkt des Abends. Für strahlende Kinderaugen sorgte anschließend der Besuch des Nikolaus und seines Begleiters Knecht Ruprecht, die mit Geschichten für alle Sparten und einem Adventskalender für Begeisterung sorgten. In geselliger Runde klang der Abend gemütlich aus. "Die Fackelwanderung ist jedes Jahr ein Highlight und bringt Jung und Alt des Vereins wunderbar zusammen", freute sich Vereinsvorsitzender Jürgen Ganz. Ein rundum gelungener Start in die Vorweihnachtszeit!

