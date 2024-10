Tosender Applaus im vollbesetzten Unterthürheimer Bürgerhaus

„So ein schöner Tag, so wie ich ihn mag ….“ mit diesen Worten der gleichnamigen Polka begrüßten die Musikerinnen und Musiker mit dem Gesangsduo Katrin Stalla und Alexander Dollmann das Publikum in Unterthürheim. Bernhard Wild, Zweiter Vorsitzender des Musikvereins, begrüßte die Gäste und freute sich, viele bekannte Gesichter zu sehen. Dirigent Alexander Dollmann, der auch Moderator des Blasmusikabends war, führte die begrüßenden Worte fort und gab den Zuhörerinnen und Zuhörern einen kleinen Einblick und Hintergrund zu den Stücken. Mit den Polkas „Egerländer Perle“, der „Hubertus-Polka“ und der Gesangs-Polka „Mein Herz schlägt nur für dich“ glänzten die Musikanten mit ihrem Können an unterschiedlichsten Instrumenten. Spielerische Größe und mehrstimmige Phrasen wurden den Gästen geboten – wo die Polka mit ihren kurzen, teils zickigen Spielweisen überzeugt, wurde mit dem Walzer „Wenn Egerländer träumen“ auch das melodieführende, träumerische Zusammenspiel gezeigt.

Bevor die Kapelle ihre Gäste in die Pause entließ, zeigten die Musikanten ihr Können mit der südmährischen Polka „Svatoborska Polka“. Nach einer Stärkung mit Brotzeit- und Käsetellern und kühlen Getränken begrüßte die Blaskapelle ihre Zuhörer mit der Polka „Pura Vida“ – dem Puren Leben zurück. Mit dem Walzer „Ich bin verliebt in deine schönen Augen“ und der „Nostalgie-Polka“ ließen die Musikerinnen und Musiker das Publikum träumen – weiche Harmonien, gemütliche Tempi und ein voller Klang erfüllten den Raum. Mit der bekannten Polka „Aus Böhmen kommt die Musik“ wechselte die Kapelle in einen moderneren und fetzigeren Teil. Mit „Hallo kleine Maus“ und dem „Bergwerk“ zeigten Sängerin Katrin Stalla und Sänger Alexander Dollmann ihr Können und zogen das Publikum in ihren Bann. Abgerundet wurde der Abend unter dem Motto – „Wir leben Blasmusik“. Mit tosendem Applaus forderten die Gäste eine Zugabe. Nach Dankesworten beschlossen die Musikanten den Abend mit einem „Dankeschön und auf ein Wiedersehen“.