VHS Donau-Zusam: Von Kochkursen bis zur Fahrt zur Frankfurter Buchmesse

Die Volkshochschule Donau-Zusam startet mit einem prall gefüllten Programm in das Herbst-/Wintersemester. Ob Kultur, Sprachen, Kreatives, Technik, Gesundheit, Natur oder berufliche Weiterbildung – das Angebot lädt zum Entdecken, Lernen und Mitmachen ein. Am Montag, 15. September, ist Anmeldestart für die rund 500 Kurse, Fahrten und Veranstaltungen der Volkshochschule Donau-Zusam, zu der die VHS Zusamtal Wertingen- Buttenwiesen, Lauingen und Wittislingen sowie die VHS Gundelfingen gehören.

Literaturbegeisterte können bei der Fahrt zur Frankfurter Buchmesse die internationale Welt der Bücher erleben. Kunstfreunde entdecken bei einer Kunstfahrt nach München die Ausstellung „Digital by Nature“ oder die Schätze des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst. Historisch Interessierte begeben sich auf eine Kunstfahrt ins Ries auf den Spuren des Malers Hans Schäufelin oder folgen bei einer Führung zur Schlacht bei Nördlingen 1634 den Spuren der Geschichte.

Werksbesichtigung im Deutz-Fahr Land oder bei Gartner Extrusion

Für alle, die es stimmungsvoll mögen, steht der Adventszauber in Augsburg mit Besuch der Augsburger Puppenkiste, Weihnachtsmarkt und Engelsspiel auf dem Programm. Technikfans können bei einer Brauereiführung bei Braumadl, einer Werksbesichtigung im Deutz-Fahr Land oder der Betriebsbesichtigung bei Gartner Extrusion spannende Einblicke gewinnen. Naturverbundene erleben bei einer Alpaka-Wanderung oder einer Kräuterwanderung die Schönheit der Region hautnah.

Smartphone-, Tablet- und PC-Kurse

Näh- und Strickkurse, Patchwork, Handlettering, Holzarbeiten oder Schmuckgestaltung bieten Raum für eigene Ideen und handwerkliches Können. In Zeichen-, Mal- und Fotokursen können Teilnehmende ihre Technik verfeinern und kreative Projekte umsetzen. Auch im Bereich Digitalisierung und Technik ist die Volkshochschule eigenen Angaben zufolge bestens aufgestellt. Von 3D-Druck-Workshops über Fotobearbeitung bis hin zu Smartphone-, Tablet- und PC-Kursen lernen Teilnehmende, digitale Werkzeuge souverän zu nutzen. Spezielle Technikseminare bieten praxisnahe Tipps.

Wer Körper und Geist fit halten möchte, entspannenden Ausgleich sucht oder seinen Alltag achtsamer gestalten möchte, findet im Herbstprogramm eine große Auswahl an Möglichkeiten. Neben Yoga, Qi Gong und Pilates sind auch Wirbelsäulengymnastik, Fitnesskurse und Aqua-Fitness im Angebot. Für alle, die Ruhe und Achtsamkeit suchen, gibt es Kurse zu Meditation, Progressiver Muskelentspannung oder Autogenem Training. Wer Bewegung und Natur verbinden möchte, kann sich Wandergruppen anschließen oder an Nordic-Walking-Kursen teilnehmen.

Wie könnte man körperliches und emotionales Wohlbefinden besser in Einklang bringen als beim Kochen? Der Blick in die Kochtöpfe anderer Länder und Kulturen lohnt: Die Kochkurse der VHS Donau-Zusam geben dabei viel Raum zum Experimentieren und Ausprobieren neuer Rezepte. Es ist nie zu spät, ein Musikinstrument oder Fremdsprachen zu erlernen – Sprachkurse in Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sind im Herbst-/Wintersemester im Angebot. Beruflich orientierte Weiterbildungen und EDV-Kurse runden das Programm ab. Auch Kinder und Jugendliche finden in der „Jungen VHS“ abwechslungsreiche Workshops und Aktionen – vom kreativen Basteln bis zum Programmieren.

Die Anmeldung für alle Kurse und Veranstaltungen startet am 15. September. Anmeldungen sind online unter vhs-donauzusam.de, telefonisch, schriftlich oder persönlich möglich – unabhängig vom Veranstaltungsort in allen Geschäftsstellen der VHS Donau-Zusam. Diese gibt es in Gundelfingen, Wertingen, Lauingen und Wittislingen. (sis, AZ)