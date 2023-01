Feuerwehrautos für Villenbach und Riedsend

Plus Für die Villenbacher wäre es teurer, kein neues Mehrzweckfahrzeug zu beschaffen. Die Riedsender brauchen Ersatz für ihr Löschfahrzeug. Und auf dem Friedhof sind vermehrt Urnengräber gefragt.

Der Villenbacher Feuerwehrkommandant Stephan Storch erklärt den Gemeinderäten: "Wir haben ein Löschfahrzeug, Baujahr 2000, das steht gut da." Auf Empfehlung der Kreisbrandinspektion sollen sie jetzt zusätzlich ein Mehrzweckfahrzeug beschaffen. Und das nicht nur, weil es sinnvoll ist, ein zweites Fahrzeug zu haben.