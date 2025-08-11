Gegenverkehr übersehen und Unfall verursacht: Polizei ermittelt gegen 72-Jährige

Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Sonntagnachmittag auf der St 2028 bei Villenbach ereignet. Nach Angaben der Polizei war eine 72-jährige Autofahrerin gegen 16.50 Uhr aus Holzheimer Richtung unterwegs und wollte an der Abzweigung zur Kreisstraße DLG30 nach links abbiegen. Dabei habe sie den entgegenkommenden Wagen eines 66-jährigen Fahrers übersehen, sodass es zum Zusammenstoß kam, so der Polizeibericht.

Gegen eine 72-Jährige wird nach Unfall bei Villenbach ermittelt

An beiden Autos entstand laut Polizeiangaben „erheblicher Sachschaden“ in Höhe von etwa 18.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und kamen mit dem Rettungswagen ins Uniklinikum Augsburg.

Gegen die 72-Jährige läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr, wie die Polizei mitteilt. (AZ)