Schneller Glasfaseranschluss für 370 Haushalte in Villenbach

Streamen, spielen, arbeiten oder im Internet surfen. All das können 370 Haushalte beziehungsweise Büros in Villenbach bald mit bester Internetanbindung. Der Grund: In dem Ort werden „echte Glasfaseranschlüsse“ verlegt, sprich die Glasfaserleitung reicht bis ans Haus. Doch die Arbeiten starten erst noch und die Verlegung der Leitungen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Doch wie sieht der Zeitplan genau aus?

Hintergrund: Der Glasfaseranbieter M-net erweitert gemeinsam mit dem miecom-Netzservice aus Binswangen und dessen weiterem Kooperationspartner Deutsche Telekom das Glasfasernetz in der Gemeinde Villenbach. Einen entsprechenden Kooperationsvertrag hat die Gemeinde mit den Unternehmen nun geschlossen. Durch die Erschließung mit Glasfaserleitungen bis ins Haus oder die einzelnen Wohnungen beziehungsweise Büros profitieren bald über 370 Haushalte und Gewerbeeinheiten von Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

Villenbach: 370 Haushalte erhalten Glasfaser

Nach der offiziellen Vertragsunterzeichnung ist der Grundstein für den Ausbau nun gelegt. Bis Ende 2029 werden 327 Privathaushalte und 46 Gewerbeeinheiten im Ausbaugebiet mit zukunftssicheren Glasfaserleitungen erschlossen. Dafür wird die Firma miecom neue Glasfaserkabel über eine Tiefbaulänge von rund 13 Kilometer verlegen. Der Hausanschluss ist für Gebäudeeigentümer im Rahmen des nun vereinbarten Ausbauprojekts kostenlos.

Auf die Verwendung von Kupferkabeln wird verzichtet

Bei dem Ausbau in Villenbach wird komplett auf die Verwendung von Kupferkabeln verzichtet und eine durchgängige Infrastruktur aus Glasfasern bis in die einzelnen Gebäudekeller oder Wohnungen hinein errichtet. In Fachkreisen spricht man dabei von einem FTTB/H-Ausbau. Die Arbeiten für den Ausbau starten nach derzeitigem Planungsstand 2025 und werden rund vier Jahre in Anspruch nehmen. Bereits 2017 haben miecom und M-net die Villenbacher Ortsteile Hausen, Wengen, Demhart und Riedsend mit Glasfaserleitungen bis zu den Kabelverzweigern am Straßenrand erschlossen. Der Ortsteil Rischgau und Neubaugebiete verfügen zudem bereits über eine FTTB/H-Infrastruktur.

Der Bürgermeister von Villenbach, Werner Filbrich, erklärt: „Der Glasfaserausbau ist ein wichtiger Baustein der Daseinsvorsorge und damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Umso mehr freuen wir uns, dass wir mit miecom, M-net und der Deutschen Telekom drei starke Partner dafür gewinnen konnten, Villenbach mit einem neuen Hochgeschwindigkeitsnetz als Lebens- und Wirtschaftsraum für die Zukunft zu stärken.“ (AZ)