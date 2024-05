Statt Sicherheitswacht wollen die Villenbacher Räte Klarheit

Plus Der Gemeinderat Villenbach lehnt mehrere Projekte zunächst ab. Dem Haushalt stimmt er einhellig zu.

Seinen Haushalt hat der Gemeinderat Villenbach bei seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Die Themen Abwasser, Baugebiete und Verkehrswege nehmen dabei die größten Summen ein. Um Baufragen ging es auch bei den anderen Themen, wobei die Räte mit einigem nicht einverstanden waren.

Wertingens Kämmerer Matthias Freier stellte dem Gemeinderat den Haushalt vor, zweiter Bürgermeister Dieter Meißle leitete die Sitzung für den erkrankten ersten Bürgermeister. Vorab war die Jahresrechnung 2022 abgesegnet worden.