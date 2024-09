Überwältigende Zuschauer-Resonanz beim Villenbacher Theatersommer

Zur Abschlussfeier des Villenbacher Theatersommers 2024 trafen sich alle Akteure, die vor und hinter der Bühne tätig waren. Dabei zogen SVV-Vorsitzender Franz Hartl und Theater-Abteilungsleiterin Albertine Klaiber eine äußerst positive Bilanz, die trotz des Ausfalls von zwei witterungsbedingten Aufführungen eine überwältigende Zuschauerresonanz brachte. Als allerdings bekannt wurde, dass zum 30-jährigen Jubiläum der Villenbacher Freilichtbühne der Klassiker „Der Zauberer von Oz“ zur Aufführung kommt, herrschte allgemeine Skepsis. Nicht alle konnten sich eine Inszenierung des amerikanischen Märchens auf dem Freilichtgelände vorstellen. Was allerdings Regisseur Hans Oebels mit seinen fast 90 Akteuren auf die Bühne gezaubert hat, verdient allerhöchste Anerkennung und wurde am Ende mit viel Lob überschüttet. So der einhellige Tenor bei der Abschlussfeier.

„Ein Traum, was ihr hier geleistet habt“

Viele lobende Worte fanden sich auch im Gästebuch der Homepage. So war Gabriele Treu unter anderem der Meinung: „Ein Traum, was ihr hier geleistet habt.“ Auch Katharina Herzog begeisterte sich mit der Aussage, „ein absoluter Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt wurde“. Der Gipfel des Lobes kam allerdings von Violet Keiß aus Augsburg mit der exklusiven Meinung, „dass sich die Augsburger Freilichtbühne eine Scheibe von euch abschneiden könnte“. So der kurze Auszug aus dem Gästebuch.

Icon Vergrößern Märchenhaft präsentiert sich die Freiluftbühne in Villenbach bei der Premiere des Stückes „Der Zauberer von Oz“. Foto: Elli Höchstätter Icon Schließen Schließen Märchenhaft präsentiert sich die Freiluftbühne in Villenbach bei der Premiere des Stückes „Der Zauberer von Oz“. Foto: Elli Höchstätter

Alles in allem wurde das Stück mehrfach als grandioses Gesamtkunstwerk bezeichnet, für das nicht nur die Perfektion des Laienensembles, sondern auch die Kreativität von Bühne, Kostüme und Masken beigetragen hatten. Auch der Theaterchor mit flotter Musik sowie die perfekte Technik mit Licht- und Spezialeffekten rundeten das faszinierende Bild ab.

Für diese großartigen Leistungen des gesamten Personals vor und hinter der Bühne, sowie allen Helfern rund um den Theatersommer bedankten sich Franz Hartl und Albertine Klaiber während der Abschlussfeier des Jubiläumsjahrs und lobten gleichzeitig das Engagement und den Zusammenhalt aller Beteiligten. Diesen Dankesworten schloss sich auch Regisseur Hans Oebels an, der nicht ohne Stolz die schauspielerische Qualität seiner Laiengruppe würdigte, „wobei der Kraftakt von monatelangen Proben, teils bei widrigen Witterungsverhältnissen, eine große Herausforderung für alle Protagonisten darstellte“, so Oebels.

Zum Schluss gibt es in Villenbach ein Jubiläumsfeuerwerk

Für ein feuriges Finale des Jubiläumsjahres sorgte einen Tag nach der letzten Aufführung noch ein Abschlusskonzert, das mit einem faszinierenden Jubiläumsfeuerwerk endete. In gemütlicher Runde bei Speis und Trank fiel schließlich „der Vorhang“ des Theatersommers 2024 auf der Villenbacher Freilichtbühne.