Villenbach

16.10.2023

Wird der Funkturm in Villenbach neu geprüft?

Der Funkturm in Villenbach wurde 1982 höher gebaut, als in den ursprünglichen Plänen genehmigt. Der Gemeinderat verweigerte eine nachträgliche Zustimmung, das Landratsamt erteilte diese aber.

Plus Nach dem Tauziehen um die Standsicherheit des Turms hat sich das Bauministerium eingeschaltet. Recherchen legen nahe, dass das Gutachten vom Landratsamt falsch bewertet wurde.

Von Benjamin Reif

Es kommt neuer Schwung in den Streit um den Funkturm, der im Villenbacher Postweg steht. Seit mittlerweile rund 20 Jahren kämpft der Anwohner und Inhaber einer Kfz-Werkstatt, Georg Wiedenmann, für eine erneute Prüfung der Standsicherheit des Funkturms. In seinen Augen wird er seit jeher illegal betrieben. Nun finden neue Gespräche statt in einem Fall, dem es nicht an bizarren Details mangelt. Unserer Redaktion liegt außerdem ein Statement der Bayerischen Ingenieurskammer vor. Es stellen sich damit grundlegende Fragen zur Arbeit des Landratsamts, das als Kontrollbehörde für die Sicherheit des Funkturms zuständig ist.

1983 war der Funkturm im Villenbacher Postweg errichtet worden, betrieben wird er von der „Deutschen Funkturm GmbH“. Diese Firma war einst eine hundertprozentige Tochter der Telekom, heute gehört sie zu 51 Prozent auch den nordamerikanischen Investmentfirmen DigitalBridge und Brookfield. Im Laufe der Jahre wurde die Bestückung mit Funktechnik auf dem Turm deutlich erweitert, zuletzt im Jahr 2021.

