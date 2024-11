Wie man beim Umweltschutz ins Handeln kommen kann

Schüler aller Wertinger Schulen hatten kürzlich die Gelegenheit, live zu erleben, wie man dazu kommen kann, sich für den Umweltschutz – in diesem Fall gezielt für den Meeresschutz – einzusetzen. Von Klasse 2 bis 12 kamen mehr als 900 Zuhörer in der Stadthalle zusammen und es wurden viele Impulse gesetzt. Statt zu beweisen, was nicht möglich ist, zielte der Vortrag von Christian Weigand, einem bekannten Podcaster, Speaker und Autor, darauf ab, welche Lösungsansätze möglich sind und was jeder Einzelne tun kann.

Christian Weigand verdeutlichte durch ein mitreißendes Storytelling, wie er selbst vom Teil des Problems zu einem Teil der Lösung wurde. Seine Erkenntnisse als Gründer der Meeresschutzorganisation „Blue Awareness“ zeigen auf, wie wir vom Wissen ins Handeln kommen. Er weckte ein Gefühl von Selbstwirksamkeit unter den Schülern aller Altersstufen und Schularten. Einfache Ideen wurden entwickelt, die darauf abzielen, jetzt und heute mit drei Dingen pro Tag einfach loszulegen. „Den ökologischen Fußabdruck einer Nation können wir kaum verändern, aber den Handabdruck hat jeder persönlich im Griff“, so Weigand.

In der heutigen Zeit brauche es bei so vielen Aufgaben und Problemen, die sich uns stellen, nicht „den einen Superhelden, sondern die Gemeinschaft und viel kleine oder große Helden, die alle im Publikum sitzen und den Mut haben, anzufangen“, munterte der Referent die Schüler zum Aktivwerden auf: „Auf drei Dinge zum Umweltschutz pro Tag zu achten, das schafft jeder.“

Mehr als 900 Zuhörer der Wertinger Schulen kamen in der Stadthalle zusammen, um Christian Weigand zu hören. Foto: Montessori Schule Wertingen

Ein großer Dank gilt Bürgermeister Willy Lehmeier und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für die Veranstaltung die Stadthalle mit der nötigen Bestuhlung und Technik zur Verfügung stellten. Entspannt im Urlaub, auf der wunderschönen Nordseeinsel Spiekeroog, hatte diese Story begonnen. Dort traf die Schulleiterin der Montessori Schule, Beate Lahner-Ptach, den Vortragenden und lud ihn nach Wertingen ein. Nun darf man gespannt sein, was in Wertingen an den Schulen nachhaltig angestoßen wird. (Sonja Spiegler)