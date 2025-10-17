Von Urnengräbern bis Elterntaxis in der Gemeinde Buttenwiesen

Warum sind an der Zusam schwere Bohrgeräte im Einsatz? Was wird gegen die Elterntaxis im Bereich der Schule unternommen? Dies sind nur zwei der vielen Fragen, die bei den Bürgerversammlungen in Unterthürheim und Pfaffenhofen gestellt wurden. Bei den Veranstaltungen gab es außerdem aktuelle Informationen von Bürgermeister Hans Kaltner. In beiden Orten lauschten jeweils rund 50 Bürgerinnen und Bürger dem Bericht des Rathauschefs, ehe die Zuhörenden das Wort hatten.

Wie der Bürgermeister im Nachgang erklärte, gab es bei der Bürgerversammlung Fragen zum Ausbau der Ortsdurchfahrt Buttenwiesen. Konkret ging es dabei um den dritten Bauabschnitt. Die Arbeiten dafür sollen im Frühjahr starten, so Kaltner. Zunächst wird der Kanal samt aller Hausanschlüsse neu gemacht. Außerdem werden neue Trinkwasserleitungen verlegt. All dies werde voraussichtlich ein Jahr dauern. 2027 folgt der Straßenausbau. Dieser werde im Bereich des Blumenladens Passiflora beginnen. Dort wird ein Kreisverkehr entstehen. „Ende 27 sollen dann alle Arbeiten an der Ortsdurchfahrt beendet sein“, hofft der Rathauschef.

Friedhof Unterthürheim: Derzeit wird in Unterthürheim das Leichenhaus saniert, Ende Oktober sollen neue Stelen für Urnen geliefert werden. Bereits fertiggestellt sind die neuen Urnenfelder. Ein Zuhörer regte an, sich Gedanken zu machen, wie man den Hin- und Rückweg bei Beerdigungen besser gestalten könne, da es in diesem Bereich eng werde. Auch der Wunsch nach einer Toilette auf dem Friedhofsareal wurde geäußert. Kaltner kann diesen Wunsch nachvollziehen, weist aber auch auf die Probleme, wie etwa die regelmäßige Reinigung, hin.

Bohrungen an der Zusam: Ein Bürger wollte wissen, warum an der Zusam schwere Bohrgeräte im Einsatz sind. Der Bürgermeister konnte dies erklären. Dort würden vom Wasserwirtschaftsamt Bohrungen durchgeführt, um die Standhaftigkeit der Deiche zu untersuchen.

Neue Gewerbegebiete: Auch die Frage nach neuen Gewerbegebieten in der Gemeinde Buttenwiesen wurde gestellt. Kaltner sagte, dass es im Speckfeld in Pfaffenhofen einen weiteren Bauabschnitt geben soll. Deshalb würden gerade Grundstücksverhandlungen laufen. Eine weitere Frage beschäftigte sich damit, ob neue Bauplätze in Unterthürheim ausgewiesen werden. Kaltner antwortete, dass die Gemeinde dafür erst einmal ein Areal brauche. Es sei derzeit aber niemand bereit, Grund zu verkaufen.

Glaserfaser: In Unterthürheim läuft derzeit der Glaserfaserausbau. In der Gemeinde Buttenwiesen werde jedes Haus einen Glasfaseranschluss erhalten, so Kaltner. Bis Mitte 2027 sollen die Arbeiten dafür abgeschlossen sein. Die Gemeinde hatte es geschafft, in ein Förderprogramm aufgenommen zu werden. Somit muss die Kommune nur zehn Prozent der Ausbaukosten übernehmen. Trotz des Zuschusses werde die Gemeinde aber noch 600.000 Euro für den schnellen Internetzugang zahlen müssen.

Elterntaxi: Ein Ärgernis seien die Elterntaxis im Bereich der Schule, so ein Bürger. Die Verantwortlichen der Gemeinde wollen sich nun die Situation vor Ort genau ansehen.