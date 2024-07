1000 Euro aus Wertingen für Indien

Mit einem Scheck von über 1000 Euro erfreuten kürzlich Schüler der Mittelschule Wertingen den Vorsitzenden des Wertinger Vereins Solidarität für Eine Welt, Anton Stegmair, im Foyer der Mittelschule. Aus verschiedenen Klassen waren Vertreterinnen gekommen, um mit ihrer Rektorin Patricia Laube, Förderlehrerin Luise Zellmer und Religionslehrerin Martina Baur den Erlös von verschiedenen Aktionen im vergangenen Schuljahr für die Wertinger Patenschule in Jelu, Indien, zu überreichen.

Klassen der Mittelschule Wertingen beteiligen sich an Spendenaktion

Dazu steuerte die Reli-AG der Religionslehrerin Martina Baur den Erlös von selbst gestalteten Weihnachtskarten bei, die im Weihnachtsgeschäft des Weltladens mitverkauft wurden. Wie Anton Stegmair mitteilte, wird er jemanden aus dem „Wertinger Viererteam“ für einen Vortrag anfragen. Sie waren in den Osterferien mit dem in Wertingen schon viele Jahre bekannten Indien-Kenner Benjamin Pütter in Indien. Ein Besuch in der Patenschule stand dabei ebenfalls auf dem Programm.

Bei der Spendenübergabe mit dabei waren: Rektorin Patricia Laube, Martina Baur und Luise Zellmer, sowie Anton Stegmair vom Wertinger Weltladen. (Wertinger Weltladen)