17-jähriger Kraftradfahrer wird bei Wildunfall in Wertingen verletzt

Ein Wildunfall hat sich am Mittwoch in der Hettlinger Strafle zwischen den beiden Wertinger Ortsteilen Geratshofen und Hettlingen ereignet. Dabei hat ein junger Kraftradfahrer Verletzungen erlitten.

Der Jugendliche stürzt nach dem Zusammenstoß mit dem Reh

Der 17-Jährige war gegen 22.30 Uhr mit seinem Leichtkraftrad von Geratshofen in Richtung Hettlingen unterwegs. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang von Geratshofen kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Reh. Dabei stürzte der 17-Jährige und wurde licht verletzt.

Das Tier verendet nach der Karambolage bei Gottmannhofen

Das Reh verendete nach der Karambolage. Die Polizei und der zuständige Jagdpächter wurden nach Angaben der Polizei ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt. Am Kraftrad des Jugendlichen entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (AZ)