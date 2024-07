Abschied nach 43 Dienstjahren an der Wertinger Grundschule

Kurz vor den Ferien mussten sich Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium der Wertinger Grundschule von einer wahren „Institution“ verabschieden. Nach 43 Dienstjahren geht die Fachoberlehrerin Ottilie Kaiser in den wohlverdienten Ruhestand. In einer Feierrunde sagte sie auf Wiedersehen.

Lehrerin Ottilie Kaiser verlässt die Grundschule Wertingen

Schulleiterin Christiane Grandé zeichnete ihren persönlichen Werdegang kurz nach und hielt dabei fest, dass Kaiser 35 Jahre an der Grundschule in Wertingen verbracht hatte. Zahlreichen Generationen von Kindern brachte sie das Stricken, Häkeln, Sägen, Kleben, Töpfern und Sticken bei. Sie würdigte Ottilie Kaiser als immer offene, konstruktive, schülernahe Kollegin, die ihren Aufgaben stets in vorbildlicher Weise nachgekommen sei und viel Verantwortungsgefühl und Engagement in die pädagogische Arbeit legte.

Ottilie Kaiser betonte in ihren Abschiedsworten, wie wohl sie sich an ihrer Schule, in ihrer Schulfamilie gefühlt habe und verlässt die Schule sowohl mit einem weinenden, als auch mit einem lachenden Auge. Dabei glaubt sie – eigenen Worten nach – stets an den Grundsatz: „Das Beste liegt immer vor uns“. Angela Endisch bedankte sich für die gute Zusammenarbeit in der Fachschaft Werken und Gestalten und überreichte ihr im Namen des gesamten Kollegiums als Andenken an den Froschbrunnen in der Pausenhalle, der ihr immer am Herzen lag, ein Froschbrunnen-Duplikat für ihren Garten. (AZ)