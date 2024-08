Aktion unserer Zeitung: Am Freitag gibt‘s freien Eintritt ins Freibad Wertingen

Das Ende des Sommers naht in immer größeren Schritten – das lässt sich nicht mehr verleugnen. Nachts kann es jetzt schon ganz schön kühl werden, morgens ist das Gras kalt und nass. Und dennoch: An diesem Freitag meldet der Wetterbericht mit bis zu 30 Grad und Sonnenschein noch einmal ideale Freibad-Bedingungen. Die sollten die Leserinnen und Leser unserer Zeitung auch nutzen. Denn im Wertinger Freibad ist für sie der Eintritt an diesem Tag kostenlos.

Wie das funktioniert? An der Kasse zeigen unsere Leserinnen und Leser einfach einen entsprechenden Zeitungsausschnitt vor. Bereits mehrfach haben wir unsere Aktion schon angekündigt: am Samstag vergangene Woche im Bericht zur Freibad-Aktion in Dillingen, und am Montag im Artikel über die fröhlichen Frühschwimmerinnen und -schwimmer im Freibad Wertingen. Diese Berichte, oder auch der, den Sie gerade lesen, können Sie beim Eintritt ins Freibad Wertingen am Freitag, 30. August, vorzeigen. Danach dürfen Sie gratis aufs Gelände. Alternativ können Sie auch einen Handy-Screenshot mit der Online-Version unserer Berichte präsentieren. Die Aktion gilt den ganzen Tag zu den Öffnungszeiten von 10 bis 20 Uhr.

Freibad-Aktion in Wertingen: Leserinnen und Leser kommen gratis rein

Das Freibad in Wertingen hat nur noch eine Woche lang – bis Sonntag, 8. September – geöffnet. Danach geht es in die Winterpause. Gerade deshalb kann der Tag bei freiem Eintritt Anlass sein, um das Bad zum Saison-Endspurt noch einmal zu besuchen. Oliver Schwarz, Betriebsleiter des Wertinger Freibads, berichtete in der vergangenen Woche, dass in diesem Sommer bislang grob geschätzt 36.000 Besucherinnen und Besucher zu Gast waren. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es über die gesamte Saison gerechnet rund 35.000 Gäste.

Diesen Sommer war in dem Bad bereits allerlei los. Für Anfang Juli war das Freibadfest der Stadt Wertingen bei freiem Eintritt angesetzt, doch das musste aufgrund schlechter Wettervorhersagen verschoben werden. Stattgefunden hat es dann Mitte August – mit Weißwurst-Frühschoppen, Blasmusik und DJ. Außerdem bekamen Seniorinnen und Senioren, die über 90 Jahre alt sind, eine Jahreskarte geschenkt. Beide Aktionen hängen auch mit der 750-Jahrfeier der Stadt Wertingen zusammen. Zu den Stammgästen in dem Freibad – egal, ob der Eintritt nun frei ist oder nicht – zählt eine Gruppe fröhlich-fitter Frühschwimmer. Zu dem Stammtisch gehören etwa Anna Maria Würmseher, Franz Käsinger, Theresia Braun, Monika Zimmert, Uta Golder und Sieglinde Kratzer.

Und nun findet also noch die Aktion unserer Zeitung statt, um ein buntes Freibadjahr in Wertingen abzurunden. Packen Sie ihre Badesachen, cremen Sie sich ein und kommen Sie vorbei, um einen tollen Badetag am Judenberg in der Zusamstadt zu genießen.