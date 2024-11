Alkoholisierter Autofahrer bittet in Wertingen Polizei um Auskunft

Mit der Frage, ob eine ungehinderte Weiterfahrt möglich sei, hinderte ein 62-jähriger Autofahrer sich am Samstagabend selbst an der Weiterfahrt. Die Frage stellte er gegen 22.30 Uhr der Polizei „Am Judenberg“ in Wertingen.

Mehrere Streifenwagen waren zu diesem Zeitpunkt dort bei einem Einsatz unterwegs. Bei der Bitte um Auskunft nahmen die Beamten der Streifenbesatzung bei dem 62-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von über 1,1 Promille.

Blutentnahme nach Alkoholtest bei Autofahrer am Judenberg in Wertingen

Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Pkw-Lenker musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten. (AZ)