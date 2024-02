Am Gumpigen Donnerstag wird in Wertingen groß gefeiert

Nach langer Zeit findet wieder ein Faschingsumzug für Kinder mit anschließender Feier in der Stadthalle statt. "König Willy" grüßt die bunt verkleideten Gäste.

Als sich am Nachmittag des Gumpigen Donnerstags die Kinder mit ihren Eltern und Begleitungen auf dem Wertinger Marktplatz sammeln, sind nicht nur die Kostüme bunt, sondern auch die Regenschirme. Immer mehr kleine Ritter und Einhörner, Bienen und Mäuse, Prinzessinnen und Cowboys trudeln ein. Sie alle wollen beim ersten Kinder-Faschingsumzug in Wertingen, der seit Langem stattfindet, dabei sein.

"So hat es einmal angefangen", erinnert sich Marion Buk-Kluger, bevor es losgeht. Als Zauberin in Blau und Silber wird sie das Faschingstreiben gleich moderieren. Sie hat den ehemaligen Faschingsverein, die Wertinger Zusamnarren, einst mit aufgebaut und weiß noch genau, dass es damals am Rosenmontag einen Kinderfasching mit Mini-Umzug in der Zusamstadt gegeben hat.

Viele Verkleidete kommen zum Kinder-Faschingsumzug nach Wertingen

2024 ist es der Gumpige Donnerstag, den sich die Stadt für die Veranstaltung des Kinder-Faschingstreibens unter dem Motto „Schlösser, Burgen, Zauberwelt“ ausgesucht hat. Und das wird gut angenommen. Am Marktplatz spricht Zauberin Marion Buk-Kluger zu den vielen Untertanen: "Aus dem Zauberwald hat mich ein Hilferuf ereilt, dass an Fasching in Wertingen nichts los ist!" Das sieht an diesem Tag ganz anders aus. Die Kinder sind begeistert dabei, grölen laut den Schlachtruf "Zicke zacke zicke zacke Sonnenschein!" und tanzen zur Musik. Der Elternbeirat der Grundschule verteilt Quarkbällchen, die die Bäckerei Ihle gespendet hat.

Pünktlich um 14.14 Uhr positioniert sich die bunt kostümierte Wertinger Stadtkapelle an die Spitze des Zuges und marschiert los. Feuerwehr und Polizei haben ein Auge auf die vielen Närrinnen und Narren, die jetzt zum Rathaus – das passenderweise ein Schloss ist – laufen. Dort winken König Willy – alias Bürgermeister Willy Lehmeier – und seine Hofdamen – alias Verena Beese und Julia Tellmann aus der Verwaltung – zu ihrem Volk herab und freuen sich über ein Gedicht, das Kinder aus dem Kinderhaus Sonnenschein lautstark vortragen.

In der Stadthalle Wertingen findet eine große Faschingsparty für Kinder statt

Gemeinsam mit dem Adel zieht der Faschingszug danach weiter hinauf zur Stadthalle. Im vor Drachen und Feuerwehrmännern, Marienkäfern und Leoparden, Hexen und Bananen wimmelnden Foyer gibt der Elternbeirat Kuchen und Getränke aus. Die Metzgerei Ottinger hat Wiener- und Käsesemmeln im Angebot.

Wer es schafft, sich durch die Menge hindurchzudrängen und in die Stadthalle zu kommen, erblickt dort einen Strudel tanzender Kinder. Sie springen, lachen, singen mit. Die Stadtkapelle wird nun abgelöst von der Augsburger Kindermusik-Band "Andi & die Affenbande". Und auch Harald Schaller alias DJ Harry aus Lauingen hat seinen Auftritt. Hier im Trockenen spielt das Wetter draußen keine Rolle mehr – doch auch schon während des Umzugs hat der Regen für die Närrinnen und Narren nachgelassen, die hier endlich wieder groß feiern.