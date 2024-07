Auf der Kulturbühne in Wertingen wird gerappt und gezaubert

Bei der letzten „Kleinen Kulturbühne Wertingen“ (KKBW) vor der Sommerpause gab es Rap, zauberhafte Momente und Folk Songs. Auch ein Lehrer der Musikschule Wertingen, Helmuth Baumann, spielte an diesem Abend auf der kleinen aber feinen Bühne im Jugendhaus in Wertingen.

Den Abend eröffnete jedoch der junge Wertinger Rapper Lucas, der das Publikum mit seinen selbst geschriebenen Raps auf den Abend einstimmte. Sein solider Flow, die ansprechenden Texte und sein Gespür für den Rhythmus wussten die Zuhörer zu überzeugen.

Junger Rapper Lucas eröffnet die Bühne mit Eigenkompositionen

Den nächsten 20-minütigen Block übernahm das Westendorfer Musik-Urgestein Flo Wiedemann. Zusammen mit seinem Akkordeon spielte er bekannte Songs im ungewohnten Gewand. Der musikalische Routinier, der vor allem als Schlagzeuger der Band „Jolly Sound“ bekannt aber auch als Pädagoge und musikalischer Leiter aktiv ist zeigte, dass man mit Gesang und Akkordeon auch allein eine ganze Party schmeißen kann.

Zauberer „Meister Eckart“ entführt in Wertingen in eine andere Welt

Nach einer kurzen Erfrischungs- und Umbaupause wurde es dann düster im Wertinger Jugendhaus. „Meister Eckart“ aus Lonsee bei Ulm betrat mit seinem Kuriositätenkabinett die Bühne und sorgte für jede Menge spannende Momente. Der charismatische Zauberkünstler versetzte das Publikum mithilfe einer Steampunk-artigen Ästhetik in die bizarre Parallelwelt eines fantastischen, mystifizierten 19. Jahrhunderts. Gekonnt vorgetragene Zaubertricks, umrahmt von einer geheimnisvollen Show ließen die Gäste begeistert zurück.

Floh Wiedemann verzaubert mit Akkordeon

Schließlich war es an Helmuth Baumann, den Abend mit der letzten 20-minütigen Einheit zu beschließen. Der Musiker, der vorwiegend für seine Bands Oak Hill Road und One Night Band bekannt sein dürfte, nutzte seinen Auftritt, um weniger bekannte und ältere Folk-Songs zu präsentieren. Dabei griff er auf die Basics, Gitarre und Gesang, zurück. Das kleine Set kam beim Publikum gut an und sorgte für großen Beifall.

Hinter der „Kleinen Kulturbühne Wertingen“ stehen Fotograf und Unplugged-Künstler Gregor Eisele, Tobias Kolb von der Jugendpflege Wertingen und der Kulturreferent der Stadt Wertingen, Frieder Brändle. Die Organisatoren bedankten sich im Anschluss an den letzten der vier Auftritte bei Publikum und Künstlern.

Die „Kleine Kulturbühne“ soll Künstlerinnen und Künstlern jeden Hintergrunds, Alters und jeden Genres als Möglichkeit dienen, ihren Auftritt vor Live-Publikum vorzutragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Künstler und Künstlerinnen Profis sind oder noch am Anfang stehen, ob sie ein Saxofon-Projekt vorstellen möchten oder jonglieren können. Ein guter Gedichtvortrag ist den Veranstaltern ebenso willkommen wie ein Flöten-Duo, eine HipHop-Performance ebenso wie ein virtuoses Klavierstück. Kurz: alles ist erlaubt.

Pro Abend gibt es vier 20-minütige Einheiten. Wie die Organisatoren betonen, geht es dabei aber nicht so streng zu. Ob diejenigen, die auf der Bühne auftreten, auf 23 Minuten kommen oder doch nur ein 13-minütiges Stück vorspielen möchten, spielt keine Rolle. Also, egal ob man Spaß haben, einen Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt leisten oder sich einfach auf der Bühne ausprobieren möchte: wichtig ist, mitzumachen. Interessierte können jederzeit an folgende E-Mail-Adresse schreiben: auftritt@kleine-kulturbuehne.de (AZ)