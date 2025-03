Betrunkener Autofahrer flüchtet in Wertingen vor Polizeikontrolle

Die Polizeistation Wertingen hat am Montagnachmittag am Kreisverkehr der Staatsstraße 2033 stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte sich der Kontrolle entziehen und flüchtete.

Der 64-jährige Autofahrer flüchtet in Richtung Roggden

Gegen 16.10 Uhr wollten die Beamten den Mann kontrollieren. Der 64-Jährige fuhr daraufhin in Richtung „Am Kaygraben“ aus dem Kreisverkehr und flüchtete nach Angaben der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf einem Feldweg in Richtung Roggden. Aufgrund einer Baustelle in der Raiffeisenstraße in Roggden musste der Mann seine Flucht mit dem Auto beenden. Er stieg aus und flüchtete weiter zu Fuß. Die Beamten konnten den 64-Jährigen schließlich stellen. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 0,8 Promille. Der Mann musste sich Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 64-Jährigen. Die Polizeistation Wertingen bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des Mannes geben können und Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter Telefon 08272/9951-0 zu melden. (AZ)