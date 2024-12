Betrunkener schlägt bei Wertinger Tankstelle zu

Ein 51-Jähriger schlug auf einem Tankstellengelände in der Augsburger Straße in Wertingen am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr einem 42-Jährigen nach einer verbalen Auseinandersetzung mit der flachen Hand in das Gesicht. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die hinzugezogene Polizeistreife wurde dem 51-Jährigen seitens der Tankstelle ein Hausverbot ausgesprochen, anschließend wurde ihm polizeilich ein Platzverweis erteilt. Da der alkoholisierte Mann diesem nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. (AZ)

Tankstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tankstellengelände Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis