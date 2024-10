Bläserphilharmonie spielt Tryout-Konzert in Wertingen

Das Ticket zum Deutschen Orchesterwettbewerb lösen – das hat sich die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen am 16. November in München zum Ziel gesetzt. Im Studio 1 des Bayerischen Rundfunks kämpfen an diesem Tag acht bayerische Blasorchester um das Ticket zur Teilnahme am Deutschen Orchesterwettbewerb in Mainz und Wiesbaden im Juni 2025.

Bläserphilharmonie tritt in der Stadthalle Wertingen auf

Eigentlich ist das für die Stadtkapelle „nichts Neues“, wie es vonseiten der Musikschule Wertingen heißt – von 1992 bis 2004 partizipierte die Bläserphilharmonie schon viermal am Deutschen Orchesterwettbewerb und gewann Preise bis hin zum zweiten Platz. Um auch dieses Jahr die Jury für sich zu gewinnen, hat der Dirigent Germán Moreno López dafür ein Programm der Extraklasse ausgesucht. Angefangen mit dem virtuos-tänzerischen „Dance 1“ aus der „Jazz Suite No. 2“ von Dmitri Shostakovich geht es weiter mit „Lincolnshire Posy“ von Percy Grainger. Mit „Marea Negra“ („Die schwarze Flut“) von Antón Alcalde werden die Musiker ihren Auftritt abschließen.

Um die Stücke auch Konzertbesucherinnen und -besuchern präsentieren und der Aufführung das „Tüpfelchen auf dem i“ verleihen zu können, wird die Bläserphilharmonie am Samstag, 2. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle Wertingen bei freiem Eintritt zu einem Tryout-Konzert laden. Da die Wettbewerbsführung jedem Orchester einen zeitlichen Rahmen von circa 30 Minuten vorgibt, wird das Konzert eine ähnliche Dauer haben. So können die Konzertbesucher an dem Abend in der Stadthalle in die Rolle der Jury schlüpfen und sich – ebenso wie die Wertungsrichter – ein Bild von der Performance der Bläserphilharmonie machen. (AZ)