Bücherherbst: Die besten Tipps von Buchliebhabern

Bei der Veranstaltung in der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen stellen Buchliebhaber ihre Empfehlungen vor. Von Krimi über Klimakrise bis Familienroman: 14 Bücher für den Herbst.

Das Publikum beim Bücherherbst in der Buchhandlung Gerblinger in Wertingen kann kaum an sich halten. Während Buchliebhaber am Freitagabend ihre Tipps für die kältere Jahreszeit vorstellen, diskutieren die Menschen schon über die Inhalte. Wie in einer Schulklasse der Lehrer die Schüler zum Aufpassen ermahnt, beruhigt auch Pastor Rupert Ostermeyer, der an diesem Abend auch Empfehlungen vorstellt, die erste Reihe. Der Bücherherbst zeigt seine Wirkung. Denn die Idee hinter der Veranstaltung ist wie die Ladeninhaberin Christine Gerblinger verrät: „Wir wollten die Leidenschaft für unsere Bücher mit unseren Kunden teilen."

Die Buchhandlung ist am Freitagabend voll besetzt. Die Veranstaltung, die das letzte Mal vor vier Jahren stattgefunden hat, ist beliebt. Unter den Besuchenden sind auch die 27-jährigen Schwestern Stefanie und Franziska Egger und ihre gleichaltrige Freundin Nadine Reinhardt. Durch ihre Mutter, Buchhändlerin Angelika Egger, sind die drei auf das Event gestoßen. Es habe sie überrascht, dass es eine solche gesellige Veranstaltung in der Nähe gebe. So lernten sie neue Bücher kennen. "Schließlich greift man für gewöhnlich eher nach dem gewohnten Genre", so eine der beiden Schwestern.

Bücherherbst in Wertingen: Alle 65 Plätze sind in Buchhandlung besetzt

Die Buchliebhaber und Buchliebhaberinnen Margit Gerblinger, Klaus Buchwald, Rupert Ostermeyer, Gabriela Stepan und Angelika Egger sowie die Buchhändlerinnen Christine Gerblinger und Ursula Poser, stellen am Freitagabend ihre Bücherfavoriten vor. Viele Krimis, einige Sachbücher und auch Autobiografien mischen sich unter die Auswahl. Inhaberin Gerblinger betont, auf diese altbekannte Gruppe könne sie sich immer verlassen. Sie wählten stets mit Bedacht Titel, die Kunden gerne lesen. Und die Veranstaltung scheint anzukommen: Gerblinger erzählt, bereits in den vergangenen Jahren sei das Haus immer gut besetzt gewesen. Für den Fall, dass es auch in diesem Jahr zu voll werde, hat die Inhaberin für diesen Abend Reserveplätze vorbereitet.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Den Beginn macht die Ladeninhaberin Gerblinger mit dem Kriminalroman "Ein Espresso für den Commisario". Um mit dem richtigen Buch entspannen zu können, sei es für sie wichtig, dass ihre Romane weniger blutrünstig seien. So ist auch ihre zweite Auswahl "Yoga Town". Dessen Autor, Daniel Speck, ist ebenfalls bekannt für die Mitarbeit am Drehbuch "Maria, ihm schmeckt’s nicht". Dabei sei der Roman "eine Geschichte in der Geschichte", erklärt Gerblinger.

Krimis und Klimakrise: Bücherempfehlungen beim Gerblinger in Wertingen

Auch Buchhändlerin Ursula Poser bringt spannungsgeladene Krimis mit. Doch im Gegensatz zu Gerblinger habe sie ihre Krimis gerne zackiger, wie etwa den Psychothriller "Schweig!". Ebenfalls spannungsgeladen ist ihr anderer Favorit "Mitgift". Dieser umschreibe sachlich und ungeschminkt die dörfliche Idylle des 20. Jahrhunderts.

Lesen Sie dazu auch

Mit den beiden Büchern "Der Eisbär“ und "Femina" bringt die Buchhändlerin Angelika Egger die Themen Klimakrise und die Inklusion der Frau in der Weltgeschichte mit. Dabei sind die beiden Bücher faktenreich und seien dennoch rührend und spannend geschrieben.

Gerblinger in Wertingen: 14 Buchtipps für den Herbst

Ebenfalls aktuelle und viel diskutierte Themen, wie die Ukrainer-Krise oder die Teufelsspirale der Monokulturen, steuern Gabriela Stepan und Klaus Buchwald bei. Der autobiografische Roman "Rote Sirenen" erkläre vieles von der ukrainischen Kultur, was man als Außenstehender vorher nicht verstände, etwa warum die Ukrainer so widerstandsfähig seien, sagt Stepan. Buchwald erklärt zu dem Sachbuch "Bauernsterben", es sei wichtig, dass die Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und sich so eine faktenbasierte Meinung bilden können. Mit dem Buch "Über die Heiterkeit" schließt die Buchliebhaberin Margit Gerblinger die Vorstellungsrunde ab.

Für die liebevoll ausgesuchten Tipps lobt Inhaberin Gerblinger ihr Team. Innerhalb einer knappen Stunde sind alle 14 Bücher vorgestellt. Danach treffen sich in der fröhlichen Atmosphäre alte Bekannte wieder. Gleichgesinnte reden bei einem Gläschen Wein über die Bücher, die ihnen gefallen haben und die ganz Schnellen stehen bereits an der Kasse, mit dem Buch ihrer Wahl in der Hand.