Bus-Haltestelle in Wertingen entfällt wegen Baumaßnahme

Wegen einer Baumaßnahme am Ebersberg in Wertingen können die AVV-Regionalbuslinien 400, 401, 402, 404, 406, 502, 520 und 521 von Montag, 29. Juli, bis Montag, 5. August, die Haltestelle „Wertingen, Pestalozzistraße“ nicht anfahren. Stattdessen wird die Haltestelle „Wertingen, Stadthalle“ angefahren.

Baumaßnahmen in Wertingen sorgen für eine Bus-Fahrplanänderung

Darüber informiert der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund in einer Mitteilung. Persönliche Auskunft gibt es im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im swa-Kundencenter am Königsplatz, beides in Augsburg. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten können in der App „meinAVV“ oder im Internet unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de abgerufen werden. (AZ)