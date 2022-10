Wertingen

06:00 Uhr

Das Armenhaus in Wertingen wird abgerissen

Plus Der Stadtarchivar Johannes Mordstein erklärt, warum der Begriff irreführend ist und wo sich das Armenhaus in Wertingen wirklich befand.

Von Elli Höchstätter

Armut – ein Wort, das in Zeiten von steigenden Kosten für Energie und Lebensmittel an Bedeutung gewinnt. Viele Menschen fürchten, in die Armut abzurutschen. Da lässt es aufhorchen, dass es in Wertingen ein sogenanntes Armenhaus gibt. Es befindet sich in der Laugnastraße 11. Das kleine, baufällige Häuschen hatte in der Vergangenheit so manchen Obdachlosen als Zufluchtsort gedient. Doch all dies ist bald Geschichte. Das sogenannte Armenhaus soll demnächst abgerissen werden.

