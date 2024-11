Das war die Wertinger Nacht 2024

Apfelrahm- und Krautstrudel, Classic Metal und musikalische Zeitreise, Kostümfundus und Kunst: Zwischen all dem und mehr haben sich die Besucherinnen und Besucher in der Wertinger Nacht bewegt, die am Wochenende stattgefunden hat. Alexander Bischof hat die Veranstaltung der Wirtschaftsvereinigung (WV) gemeinsam mit Claudia Reining-Hopp organisiert und blickt auf einen erfolgreichen Freitag zurück. „Ich bin sehr zufrieden“, so sein Fazit. Der Abend in Auszügen.

