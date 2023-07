Der Neubau für den Betriebshof geht auf die Zielgerade

Plus Der vorgestellte Entwurf vereint verschiedene Baustile und weist auch sonst Besonderheiten auf. Bei einem Thema wollen die Stadträte unter sich sein und lassen keine Zuhörer zu.

Ein seit langer Zeit anvisiertes Ziel der Stadt Wertingen rückt in greifbare Nähe: der Umzug des Betriebshofs. Einst mit dem Kauf des Poltec-Geländes für das Jahr 2017 angepeilt, musste die Verwaltung ihre Pläne mehrfach umwerfen – etwa durch die Unvereinbarkeit der alten Halle mit Brandschutzvorschriften. Die Halle wird schon seit mehreren Jahren von den städtischen Kräften genutzt, vor allem zur Lagerung. In der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrates verabschiedeten dessen Mitglieder nun offiziell die Entwurfsplanung für den ergänzenden Neubau.

Zwei Geschosse, 55,5 Meter lang und gut 24 Meter breit – das sind die Maße für den Neubau. Außerdem soll ein überdachter Waschplatz errichtet werden und eine großzügige Erweiterung der Stellplätze für die derzeit 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebshofs stattfinden, wie im Vortrag der Vertreter der beauftragten Baufirma Krätz-Bau klar machte. Insgesamt kommen mehr als 1500 Quadratmeter Grundfläche durch den Neubau hinzu, wie die Bauverwaltung informiert.