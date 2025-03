Der Wertinger Liederkranz traf sich für Neuwahlen

Kürzlich hielt der Gesangverein Liederkranz Wertingen e. V. bei seiner diesjährigen Mitgliederversammlung Rückblick auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Mit der musikalischen Umrahmung der Feier zum 35. Jubiläum der Städtepartnerschaft Fére-en-Tardenois/Wertingen, dem Sommerkonzert in der Synagoge in Binswangen und dem Weihnachtskonzert in der Stadtpfarrkirche in Wertingen waren drei öffentliche Auftritte des gemischten Chores zu verzeichnen. Aus dem Tätigkeitsbericht von Schriftführer Bernhard Wutte ging unter anderem weiter hervor, dass sich Teile des Chores bei der musikalischen Friedensdemo „Deutschland singt und klingt“ in Dillingen sowie beim BR-Mitsingkonzert „cOHRwürmer“ in Bamberg beteiligt hatten. Nach den Berichten von Kassiererin Irmgard Stallauer und der Kassenprüferin Finni Rieger erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft. Lobende Worte fand Chorleiter Stefan Christ, der die Einsatzfreude und die Bereitschaft, auch schwierigere Chorliteratur einzustudieren, hervorhob. Vorsitzender Franz Miller konnte Verena Heppner die Urkunde und die silberne Ehrennadel des Chorverbandes Bayerisch-Schwaben für 25 Jahre Chorsingen überreichen. Außerdem gab er bekannt, dass Bernhard Bürger, der gesundheitsbedingt leider nicht anwesend sein konnte, für dessen jahrzehntelange aktive Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt wird. Schließlich bedankte sich Miller noch mit einem kleinen Geschenk bei der aus der Vorstandschaft ausscheidenden Centa Wagner. Bei den Neuwahlen wurden nahezu alle bisherigen Amtsinhaber wiedergewählt. Neue Beisitzerin Sopran anstelle von Centa Wagner wurde Verena Heppner. Als Kassenprüferinnen wurden Finni Rieger und Anneliese Gärtner gewählt. Abschließend befasste sich die Versammlung noch mit den Planungen für das laufende Jahr. Fest gesetzt ist bereits das Sommerkonzert am 5. Juli in der Alten Synagoge in Binswangen. Weitere Auftritte beziehungsweise Beteiligungen bei Projekten sind in Planung.

