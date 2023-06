Wertingen

vor 16 Min.

Die Ära "Cafe Madlon" geht in Wertingen zu Ende

Plus Der Traditionshaus "Café Madlon" in Wertingen wechselt den Besitzer. Das Gebäude wird saniert und soll weiter als Café betrieben werden.

Von Hertha Stauch Artikel anhören Shape

Der laufende Umbruch der Geschäftsstrukturen in der Innenstadt von Wertingen macht nach dem Aus des Spielwarenladens, einer Apotheke und der Schwanen-Brauerei nun vor einem weiteren historischen Familienbetrieb nicht Halt. Anita und Jochen Caesmann haben sich entschlossen, den Weg freizumachen für eine einschneidende Veränderung ihres in der Zusamstadt geschätzten "Café Madlon". Das Traditions-Kaffeehaus an der Hauptstraße, seit 162 Jahren im Familienbesitz, geht an die Charlotte und Hermann Buhl-Stiftung über. Die gute Nachricht dabei: das markante historische Gebäude soll saniert und als Cafè weiter betrieben werden.

Fünf Generationen betrieben das Madlon in Wertingen

In fünf Generationen hat die Familie Madlon-Lechner-Caesmann die in Wertingen einmalige Lokalität im Stil eines Wiener Kaffeehauses mit angegliederter Konditorei betrieben. Anita Caesmann, geborene Lechner, übernahm zusammen mit ihrem Mann Jochen Caesmann 1987 den Betrieb der Mutter, Lieselotte Lechner, geborene Madlon und führte ihn nach alter Tradition weiter. Dazu gehörte nicht nur das passende Ambiente in historischer Umgebung - vom weißen Tischtuch bis zum Silbertablett - sondern vor allem die Qualitätsware aus dem meisterlichen Handwerksbetrieb. Die Köstlichkeiten aus der Backstube, die den Jahreszeiten entsprechend kreiert wurden - von der Seelenbrezel über den Elisenlebkuchen bis zum Osterlämmchen - trugen zum unverwechselbaren Stil des Hauses bei. Die Kunden und Gäste schätzten, wie sie im Cafè im ersten Stock verwöhnt wurden, das Frühstück mit im Haus hergestellten Brötchen und Brezen ebenso genießen durften, wie den Nachmittagskaffee mit feinen Torten oder Blätterteigstückchen. Auch als Ort der kulturellen und gesellschaftlichen Begegnung hat sich das Haus unter Führung von Anita und Jochen Caesmann einen Namen gemacht bei Musik, Vernissagen und Lesungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen