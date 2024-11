Die große Freiheit der Kunst – Einblicke in die Ausstellung "Kunst Hoch Drei" Wertingen

Wie Kunst und Malerei begeistern können, zeigt die gerade in Wertingen laufende Ausstellung „Kunst hoch drei“. In den Räumen des ehemaligen Spielwarenladens Siwi präsentieren die Glaskünstlerin Claudia Reining-Hopp, die russische Malerin Katya Zarinskaya und der gelernte Gärtnermeister und Maler Blasius Hurler ein Spektrum ihrer Arbeiten. Bei der Eröffnung der Ausstellung fanden sich viele Interessierte auch aus Anlass der Wertinger Nacht ein, um die Werke der unterschiedlichen Kunstschaffenden in Augenschein zu nehmen.

Margot Sylvia Ruf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Claudia Reining-Hopp Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis