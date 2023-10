Wertingen/Dillingen

vor 16 Min.

Die Musikschulen im Kreis Dillingen erleben einen Ansturm

Plus Viele Schülerinnen und Schüler wollen an den Musikschulen von Dillingen und Wertingen Unterricht nehmen. Manche Instrumente sind dabei beliebter als andere.

Von Taisia Matwejew

Mit dem Aufzug wird man in die Etage der Musikschule Dillingen gefahren, und bereits im Eingang tönen den Besuchern und Besucherinnen die sanften Klänge eines Klaviers entgegen. Schulleiterin Marie-Sophie Schweizer erzählt, sie freue sich, dass die Schule nach den Ferien wieder zum Leben erwacht. „Es summt und brummt hier, und das habe ich vermisst“, erzählt Schweizer.

Der Instrumentalunterricht ist in der städtischen Musikschule ausgelastet und lediglich in einigen Gruppenangeboten findet sich noch Platz. So viele Anträge wie in diesem Jahr hätte es wohl all die Jahre nicht gegeben. Die Schulleiterin freut sich über diesen großen Ansturm, nachdem es in den vergangenen Jahren coronabedingt eher ruhig vonstatten ging. Ihre Vermutung ist, dass die Wertigkeit der Musik, nun, da man sich wieder sorglos treffen kann, gestiegen ist.

