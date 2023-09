Wertingen

Erste Kostenschätzung ist ein weiterer Schritt für die Wertinger Nordtrasse

Plus In zwei Jahren soll der Bau der seit Jahrzehnten gewünschten Straße beginnen. Jetzt liegt die erste Kostenschätzung vor – und die fällt knackig aus.

Von Benjamin Reif

Die Verkehrsentlastung in Wertingen kommt in kleinen Schritten voran. Auch wenn das scheinbar endlose Planungsprozedere für Laien schwer nachvollziehbar ist, wurde in der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrates doch ein Fortschritt hin zu konkreten Planungen gemacht. Denn das erklärte Ziel, das Bürgermeister Willy Lehmeier vorgibt, ist: „Den Spaten wollen wir Ende 2025 in den Boden rammen.“

Bis allerdings die Praktiker einer Baufirma tätig werden können, gibt es noch viel zu besprechen. Das zeigt allein schon die Tatsache, dass die nördliche Entlastungsstraße – Nordumfahrung oder Nordtangente genannt – bereits vor nicht einmal zwei Monaten Thema im Rat war. Den Ratsmitgliedern liegen nun detaillierte Ausführungen der Bauabschnitte 1,2 und 3 vor. Und erste Kostenschätzungen.

