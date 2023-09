Ein Wertinger Fotograf lässt kleine Tiere groß rauskommen

Jürgen Schimmer sitzt stundelang in der Natur, um perfekte Fotos einzufangen. Warum der heimische Eisvogel ihn besonders fasziniert.

Bis vor einigen Jahren kannte er kaum einen Vogel beim Namen. Mittlerweile kennt er nicht nur die Namen der heimischen Vögel sondern auch deren Verhaltensweisen, Vorlieben und Schönheiten. Mit seiner Kamera sitzt Jürgen Schimmer stundenlang in der Natur, um im richtigen Augenblick auf den Auslöser seines Fotoapparates zu drücken. Tausende von Fotos sind so entstanden, querbeet durch die heimische Tierwelt. Die meisten davon zeigen den faszinierenden Eisvogel.

Die heimische Tierwelt in ihrer ganzen Vielfalt fängt der Wertinger Hobbyfotograf mit seinen Fotos ein.

Der hat es dem 53-jährigen Wertinger besonders angetan. "Sie sind selten und farblich wunderschön", schwärmt Schimmer von den Eisvögeln, "man sagt, sie seien fliegende Edelsteine." Und man sagt, sie seien scheu und schwer zu fotografieren. "Wenn sie dich aus 50 bis 60 Meter sehen, sind sie weg."