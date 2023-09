Wertingen

vor 18 Min.

Scharfrichtertour führt in Wertingens dunkle Vergangenheit

Plus Anton Stehle ist begeisterter Hobbyhistoriker. In seiner Tour "Mit dem Scharfrichter durch Wertingen" führt er Interessierte zu Mord-Schauplätzen.

Von Benjamin Reif

In den frühen Stunden des 30. Juli 1836 erblickt Alois Gutmayr das letzte Mal das Licht der Morgensonne. Im Mund hat er noch den Geschmack von Wein, der ihm reichlich gegeben wurde in den letzten Stunden seines Lebens. Als er in Ketten abgeholt und ins Freie geführt wird, haben sich auf dem Wertinger Marktplatz schon die Schaulustigen versammelt. Vom Kirchturm herab tönt das "Arme-Sünder-Glöcklein", dessen Klang die Wertinger nur an Tagen wie diesem hören, wenn eine Hinrichtung ansteht.

Die Prozession macht sich auf zur Dirrmeierwiese. Etwa dort also, wo heute die Wertingerinnen und Wertinger bei Ihle und Edeka ein- und aus gehen oder sich auf dem Volksfest amüsieren, steht an diesem Tag ein Podest. Gutmayr, der seine Frau ermordet hatte, muss dort niederknien. Seine Augen sind verbunden. Es ist an der Zeit, dass der Scharfrichter sein Handwerk ausübt. Ein Helfer hält den verurteilten Mörder an den Haaren, sodass der Hals frei ist. Der Scharfrichter holt mit seinem gewaltigen Schwert aus und schlägt den Kopf mit einem Hieb ab.

