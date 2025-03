Erfolgreicher Bewerbungstrainingstag für Abiturienten

115 Schülerinnen und Schüler der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasium Wertingen nahmen kürzlich an einem Bewerbungstrainingstag teil. Mit Unterstützung namhafter regionaler Unternehmen wie Lusini, Stärkere Stoffe Georg Wagner, Grünbeck, KUKA, MAN Energy Solutions und dem Institut für Talententwicklung Süd erhielten die angehenden Abiturienten praxisnahe Einblicke in die Bewerbungswelt. Der Vormittag begann mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Business Knigge - Vom ersten Eindruck bis zum Small Talk". Lehrer Georg Weichselbraun moderierte die Gesprächsrunde, in der die Personalverantwortlichen von Lusini, KUKA und MAN interessante Einblicke in ihren Alltag gewährten und den Schülern wertvolle Tipps zur geschickten Kommunikation mit potenziellen Arbeitgebern gaben. Im Anschluss an die Talk-Runde verteilten sich die Schüler auf verschiedene Workshops, die sich mit den Themen Bewerbungsmappe, Vorstellungsgespräche, effektive Selbstpräsentation und dem eigenen Auftritt in sozialen Medien beschäftigten. Die Zwölftklässler zeigten sich begeistert von der Veranstaltung. "Die Referenten waren sehr hilfsbereit und haben uns praktische Tipps aus erster Hand gegeben", resümierte eine Schülerin. Auch die Unternehmensvertreter zogen ein positives Fazit. Sie lobten nicht nur das vorbildliche Verhalten der Schüler, sondern auch deren aktive Mitarbeit. "Wir sind beeindruckt vom Niveau und dem Engagement der Jugendlichen", betonte Jörg Widemann, Leiter des Ausbildungszentrums bei MAN in Augsburg. "Einige haben bereits heute einen sehr guten ersten Eindruck hinterlassen, der sich bei einer künftigen Bewerbung durchaus auszahlen könnte." Für das Gymnasium Wertingen war der Bewerbungstrainingstag ein weiterer Baustein im Konzept der beruflichen Orientierung. Die enge Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen soll den Schülerinnen und Schülern den Übergang von der Schule ins Berufsleben erleichtern.

