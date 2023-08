Wertingen

vor 50 Min.

Film über die Sieben Kapellen im Donautal lockt viele ins Kino

Beim Film über die Denzel Kapellen blieb im Wertinger Kino am Montag kein Platz leer. Im Film wurde nicht gesprochen, nur (vereinzelt) im Kinosaal selbst.

Plus Es wird nicht gesprochen, doch der Dokumentarfilm beeindruckt die Besucherinnen und Besucher in Wertingen. Das Werk wird in der Zusamstadt noch einmal gezeigt.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Minutenlang bewegt sich nichts auf dem Bild. Das einzige, das Unruhe verströmt, ist das grellgelbe Radler-Shirt des Mannes, der mit gesenktem Kopf auf der Bank in der Kapelle in Emersacker sitzt. Dann stoßen andere Leute dazu, es scheint eine Radlergruppe zu sein. Manche heben den Blick und schauen in die Kamera, welche die Szene einfängt.

Denzel Kapellen Film Der Film über die Denzel Kapellen. Der Film über die Denzel Kapellen faszinierte im Wertinger Kino die Besucherinnnen und Besucher. Foto: Benjamin Reif

Die Zuschauerinnen und Zuschauer im Wertinger Kino wohnen an diesem Abend mehreren solcher kleinen Momente bei, die das Innehalten genauso zum Thema haben wie die Gemeinschaft und die Natur. Die sieben Kapellen der Denzel-Stiftung, die entlang der Radwege im Donautal gebaut worden sind, sind Gegenstände dieses "nicht-narrativen Dokumentarfilms", wie er auf der offiziellen Webseite bezeichnet wird. Das bedeutet: Im Film wird, bis auf ein paar zufällig eingefangene Gesprächsfetzen, kein Wort gesprochen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen