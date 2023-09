Wertingen

vor 54 Min.

Freibad-Finale steht in Wertingen an: Was in der Winterpause passiert

Plus Am Sonntag dürfen alle noch einmal umsonst in das beliebte Bad auf dem Wertinger Judenberg. In der "Pause" wird viel gearbeitet, leider müssen auch Bäume gefällt werden.

Von Benjamin Reif

Das Wertinger Freibad hat auch hartgesottene Fans. Die erscheinen zu den Schlechtwetter-Öffnungszeiten selbst dann, wenn es wie aus Kübeln schüttet und die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke sinken, wie Bademeister Oliver Schwarz berichtet. Dann ziehen sie ihre Bahnen im Becken. „An solchen Tagen kommen nur fünf oder zehn Leute. Das sind entweder Stammgäste oder Sportschwimmer," sagt Schwarz. An diesem Wochenende öffnet das Freibad in der Zusamstadt die letzten Male, bevor es in die Winterpause geht.

Am Sonntag wird der Eintritt für alle frei sein, das hat in Wertingen so Tradition. Es war laut Schwarz erneut eine gute Badesaison für die Wertinger Einrichtung am Judenberg, bei der sich Jung und Alt und Menschen aus allen Lebenslagen treffen, um – außer besagten Intensivnutzern – das Wetter zu genießen und sich im kühlen Nass zu bewegen. Etwas mehr als 33000 Besucherinnen und Besucher werden es heuer erneut werden, sagt Schwarz, der mittlerweile seine dritte Saison als Bademeister in der Zusamstadt absolviert hat.

