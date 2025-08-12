Fünfstelliger Sachschaden und Verletzte nach Unfall in Wertingen

Durch einen Vorfahrtsverstoß ist es in Wertingen zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich von Alemannenstraße und Industriestraße gekommen, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach Angaben der Polizei bog eine 21-jährige Autofahrerin gegen 8.50 Uhr am Montag von der Alemannenstraße nach links in die Industriestraße ab und übersah dabei die Vorfahrt einer 34-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes erlitten die 34-Jährige und zwei Mitfahrer leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Dillingen gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der von der Polizei auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt wird. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Gegen die 21-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

