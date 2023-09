Wertingen

Funk- und Radiofans kommen in Wertingen auf ihre Kosten

Plus Am Wochenende fand in Wertingen ein Radio- und Funkflohmarkt statt, auch das Radio- und Telefonmuseum öffnete seine Pforten. Zu sehen gab es auch Kurioses.

Am Samstagmorgen hallt durch die Aula der Grundschule Wertingen Musik der 1960er-Jahre. Es ist, als hätte man sich auf Zeitreise begeben. Auf dem Radio- und Funkflohmarkt stehen neun Stände, an denen Radiosammler, Hobbyfunker und Telefonenthusiasten alles rund um das Radio anbieten: Plattenspieler, Kassetten und Retroradios. Der 76-jährige Werner Hauf betreibt ein eigenes Radiomuseum im Raum Ulm. Er berichtet, dass er deshalb viele Geräte geschenkt bekomme, aber nicht alles behalten könne. Vieles müsse er sogar wegwerfen. Schweren Herzens, sagt der Radioliebhaber. Wo andere nur ein Elektroschrott sehen, ist für ihn ein kleiner Schatz verborgen, mit dem nicht selten auch Erinnerungen verbunden sind. Beispielsweise über das Radio Normende Transita Deluxe erzählt er: „Wer damals das 200 Mark teure Musikgerät dabeihatte, war der King.“

Werner Hauf an seinem Stand in der Grundschulaula. Foto: Taisia Matwejew

Der 58-jährige Detlef Hauck ist ebenfalls radiobegeistert und tauscht sich mit Gleichgesinnten aus. Er erklärt, als Bastler sammle sich einiges über die Jahre an. Der Inhaber einer Autowerkstatt bedauert es, wie er sagt, dass das Sammelsurium irgendwann zu groß geworden ist. So versucht er, auf dem Flohmarkt einige Schätze bei anderen Radio- und Funkinteressierten unterzubringen. Radiofans finden sich aber auch unter den jüngeren Leuten. Der wohl jüngste Besucher des Flohmarkts ist ein 24-jähriger und Mitarbeiter des Radio- und Telefonmuseums. Auf dem Flohmarkt stöbert er durch alte Kassetten.

