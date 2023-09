Wertingen

vor 17 Min.

GP Joule will einen großen Solarpark bei Wertingen bauen

Plus Das Buttenwiesener Unternehmen plant, sowohl die Stadt als auch die Bürgerinnen und Bürger direkt ins Boot zu holen. Alle sollen von dem sauberen Strom profitieren, auch Unternehmen.

Von Benjamin Reif Artikel anhören Shape

Die Energiewende wird greifbar in Wertingen, wenn es nach den Plänen des Buttenwiesener Unternehmens GP Joule geht. Dieses will etwa einen halben Kilometer nördlich des Wertinger Friedhofs einen Solarpark auf einer Fläche von rund 83.000 Quadratmetern errichten. Die Leistung der Anlage soll etwa sieben Megawatt/Peak betragen, das entspricht etwa 1000 privaten Solaranlagen auf Hausdächern.

Das wäre einerseits gut für die Umwelt, andererseits gut für die Wertinger Bürgerinnen und Bürger, verspricht das Unternehmen. Und nicht zuletzt für andere regionale Firmen. Laut dem Vertreter von GP Joule, Christian Schweikardt, haben bereits drei Firmen in der Zusamstadt Interesse an dem grünen Strom angemeldet, der eventuell bald fast vor ihrer Haustüre produziert wird. Je nachdem, wer den Strom letzten Endes abnimmt, könnten auch etwa 2300 Haushalte in der Zusamstadt von dem Solarpark versorgt werden. Bislang handelt es sich nur um eine Projektidee, die dem Wertinger Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung von Schweikardt und seiner Kollegin Vanessa Varga vorgestellt wurde. Die Stadt müsste einen Bebauungsplan aufstellen, damit die Firma hier überhaupt bauen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen