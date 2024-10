Harald Tengler ist seit 40 Jahren Baumschulgärtner in Wertingen

Der Patient werde seinen Beruf als Baumschulgärtner wohl nicht mehr ausüben können. So steht es in den ärztlichen Unterlagen, in denen Harald Tengler vor nicht allzu langer Zeit wieder einmal geblättert hat. Mit 17 Jahren, es war im April 1985, fuhr ihn ein Autofahrer in einer Wertinger Kreuzung vom Moped. Die Folge: Sein rechtes Bein war zertrümmert, Tengler beschreibt mehrere Brüche. Und heute? Kann er trotz des schweren Unfalls auf 40 Jahre in seinem Job zurückblicken, den er so sehr liebt.

