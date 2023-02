Wertingen/Höchstädt

06:15 Uhr

Viele Störche mögen das Donauried lieber als Afrika

Plus Meister Adebar ist heimgekehrt und bereitet auf dem Wertinger Kirchturm sein Quartier vor. Weil bei uns immer weniger Schnee fällt, fliegen aber immer mehr Störche gar nicht mehr weit fort.

Von Benjamin Reif

Im Donauried, in Höchstädt und in Wertingen finden es immer mehr Störche schöner als in Afrika. So könnte man die Erkenntnisse von Anton Burnhauser wohl zusammenfassen, der mit uns über Meister Adebar spricht – auf dem Wertinger Kirchturm wurde bereits das erste Exemplar gesichtet. Zu dem Wertinger Besucher stellt Burnhauser, der sich seit Jahrzehnten intensiv mit den großen Vögeln beschäftigt und einst ein Schutzprogramm für sie geleitet hat, zwei Vermutungen an. Erstens: Der Vogel ist aus der iberischen Halbinsel in die Zusamstadt geflogen. "Diejenigen Störche, die bis nach Afrika fliegen, kommen noch nicht Mitte Februar zurück. Sondern erst, wenn die Tage länger werden", so Burnhauser. Und zweitens: Die Chance, dass genau dieser Storch schon einmal in der Zusamstadt war, ist hoch.

